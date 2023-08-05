"Тоттенхэм" готов заплатить более 20 млн за нападающего сборной Ирана

Лондонский “Тоттенхэм Хотспур” проявляет интерес к нападающему “Порту” и сборной Турции Мехди Тареми, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Лондонцы готовы заплатить за игрока 24 миллиона евро. При этом “драконы” хотят получить за иранца не менее 30 миллионов евро.

31-летний Тареми выступает за “Порту” с лета 2020 года. Он перешел в португальский клуб из “Риу Аве”. Сумма трансфера составила 4 миллиона 730 тысяч евро. Всего форвард провел за “драконов” 147 матчей во всех турнирах, забил 80 голов и отдал 49 результативных передач. В составе “Порту” Тареми становился чемпионом Португалии в сезоне-2021/2022, два раза выиграл Кубок Португалии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, а также стал обладателем Суперкубка Португалии в 2020 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Тареми с 2015 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 66 матчей, забил 30 голов и отдал 14 результативных передач, а также получить девять желтых карточек.