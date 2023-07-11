"Тоттенхэм" готов на отчаянный шаг, чтобы сохранить Харри Кейна

Лондонский “Тоттенхэм” все еще надеется сохранить в команде нападающего Харри Кейна, сообщает журналист Мэтт Лоу в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов удвоить зарплату футболиста. Сейчас форвард получает 12,2 миллионов евро в год. Таким образом, по новому контракту Кейн может получить 24,4 миллионов евро в год.

Напомним, что главным претендентом на 29-летнего игрока является “Бавария”. Немецкий клуб предлагал за него 80 миллионов евро, но получил отказ, несмотря на то, что контракт форварда с “Тоттенхэмом” завершается летом 2024 года.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Напомним, что в прошлом сезоне “Тоттенхэм” финишировал на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел попасть в еврокубки.