"Тоттенхэм" договорился с одним из лидеров "Байера"

Центральный защитник леверкузенского “Байера” Пьеро Хинкапи близок к переходу в лондонский “Тоттенхэм”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, для перехода “шпорам" еще нужно договориться с немцами о сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 21-летний Хинкапи провел за “Байер” 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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