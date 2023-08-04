"Тоттенхэм" договорился о переходе защитника из Бундеслиги за 50 млн евро

Центральный защитник “Вольфсбурга” и молодежной сборной Нидерландов Микки ван де Вен перейдет в лондонский “Тоттенхэм”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста около 50 миллионов евро. В данную сумму уже включены возможные бонусы за дальнейший прогресс игрока. В ближайшее время голландец прибудет в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

22-летний ван де Вен выступает за “Вольфсбург” с лета 2021 года. Он перешел в немецкий клуб из “Волендама”. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Всего защитник провел за “Вольфсбург” 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Ван де Вен с 2021 года играет за молодежную сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую команду 11 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.