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Тоттенхэм – Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Новости футбола 05 ноя 2023, 08:30
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Тоттенхэм – Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Тоттенхэм – Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Завтра состоится один из центральных матчей одиннадцатого тура Премьер-лиги, в котором встретятся две лондонские команды. Лидер чемпионата Англии Тоттенхэм на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет в гостях Челси.

После того, как в предыдущем сезоне «шпоры» не показали утешительных результатов и не смогли даже пробиться в еврокубки клуб сменил главного тренера. На замену Кристиану Стеллини пришел австралийский специалист Анге Постекоглу. Также летом клуб продал своего талисмана и лучшего бомбардира – Харри Кейна в Баварию. Но видимо это всё пошло на пользу клубу ведь на данный момент «шпоры» лидируют в турнирной таблице, и Тоттенхэм остался единственным клубом в АПЛ, который еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне.

Челси уже второй сезон кряду не может выйти в привычный для себя ритм. В прошлом сезоне «пенсионеры» финишировали на двенадцатой позиции, аналогичное место команда занимает и в текущем сезоне. После десяти игр у Челси три победы и три поражения, а отставание от зоны еврокубков составляет уже десять очков.

Матч между Тоттенхэмом и Челси состоится в понедельник, 6 ноября, в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1
  • Азербайджан - Setanta Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports Georgia
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина –Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1
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Тоттенхэм Челси Премьер-лига Англия
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