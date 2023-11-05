Тоттенхэм – Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Завтра состоится один из центральных матчей одиннадцатого тура Премьер-лиги, в котором встретятся две лондонские команды. Лидер чемпионата Англии Тоттенхэм на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет в гостях Челси.

После того, как в предыдущем сезоне «шпоры» не показали утешительных результатов и не смогли даже пробиться в еврокубки клуб сменил главного тренера. На замену Кристиану Стеллини пришел австралийский специалист Анге Постекоглу. Также летом клуб продал своего талисмана и лучшего бомбардира – Харри Кейна в Баварию. Но видимо это всё пошло на пользу клубу ведь на данный момент «шпоры» лидируют в турнирной таблице, и Тоттенхэм остался единственным клубом в АПЛ, который еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне.

Челси уже второй сезон кряду не может выйти в привычный для себя ритм. В прошлом сезоне «пенсионеры» финишировали на двенадцатой позиции, аналогичное место команда занимает и в текущем сезоне. После десяти игр у Челси три победы и три поражения, а отставание от зоны еврокубков составляет уже десять очков.

Матч между Тоттенхэмом и Челси состоится в понедельник, 6 ноября, в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.