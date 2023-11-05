Тоттенхэм – Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Завтра состоится один из центральных матчей одиннадцатого тура Премьер-лиги, в котором встретятся две лондонские команды. Лидер чемпионата Англии Тоттенхэм на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет в гостях Челси.
После того, как в предыдущем сезоне «шпоры» не показали утешительных результатов и не смогли даже пробиться в еврокубки клуб сменил главного тренера. На замену Кристиану Стеллини пришел австралийский специалист Анге Постекоглу. Также летом клуб продал своего талисмана и лучшего бомбардира – Харри Кейна в Баварию. Но видимо это всё пошло на пользу клубу ведь на данный момент «шпоры» лидируют в турнирной таблице, и Тоттенхэм остался единственным клубом в АПЛ, который еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне.
Челси уже второй сезон кряду не может выйти в привычный для себя ритм. В прошлом сезоне «пенсионеры» финишировали на двенадцатой позиции, аналогичное место команда занимает и в текущем сезоне. После десяти игр у Челси три победы и три поражения, а отставание от зоны еврокубков составляет уже десять очков.
Матч между Тоттенхэмом и Челси состоится в понедельник, 6 ноября, в 21:00 по среднеевропейскому времени. Ниже мы подготовили для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports Georgia
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports 1