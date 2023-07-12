"Тоттенхэм" боится бесплатного ухода Харри Кейна

Руководство лондонского “Тоттенхэма” опасается бесплатного ухода нападающего Харри Кейна, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, президент английского клуба Дэниэл Лэви боится, что форвард откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года. Таким образом, футболист сможет перейти в другой клуб бесплатно. В связи с этим “Тоттенхэм” все-таки может начать переговоры о продаже Кейна в мюнхенскую “Баварию” в текущее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб хочет получить за 29-летнего игрока не менее 140 миллионов евро. Впрочем, “Бавария” не готова платить за форварда более 100 миллионов евро.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.