"Тоттенхэм" близок к трансферу лидера "Вильярреала"

Голландский вингер “Вильярреала” Арно Данджума близок к переходу в “Тоттенхэм”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям иссточника, лондонский клуб договорился об аренде футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. В борьбе за голландца “шпоры” в последний момент опередили “Эвертон”.

В нынешнем сезоне 25-летний Данджума провел за “Вильярреал” 17 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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