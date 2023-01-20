"Тоттенхэм" близок к трансферу лидера "Ромы"

Полузащитник римской “Ромы” и сборной Италии Николо Дзаньоло близок к переходу в лондонский “Тоттенхэм”, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. 15 процентов от этой суммы получит бывший клуб хавбека “Интер”.

В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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