"Тоттенхэм" близок к покупке вратаря сборной Испании

"Тоттенхэм" близок к покупке вратаря “Брентфорда” и сборной Испании Давида Раи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб согласовал с испанским голкипером условия личного контракта. Впрочем, “Тоттенхэму” нужно договориться с “Брентфордом”, который требует за игрока 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Рая провел за “Брентфорд" 39 матчей во всех турнирах и пропустил 47 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.