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Тотенхэм начал переговоры с Соном по поводу нового контракта

Новости футбола Сегодня, 14:08
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тотенхэм начал переговоры с Соном по поводу нового контракта Тотенхэм начал переговоры с Соном по поводу нового контракта

Тотенхэм хочет продлить контракт с Сон Хин-мином и заключить новое долгосрочное соглашение, сообщает 90min.

Действующий контракт Сон Хин-мина рассчитан до 2025 года, то есть соглашение будет действовать еще 18 месяцев. Сообщают, что новый контракт может быть подписан к Рождеству или даже в течение нескольких следующих недель.

Новый главный тренер Анже Постекоглу назначил Сона новым капитаном клуба вместо Уго Льориса перед началом кампании в Премьер-лиге. Летом Сону исполнился 31 год, но он отлично начал сезон 2023/24, в частности сделав хет-трик в победе "Шпор" над "Бернли" со счетом 5:2 в начале сентября.

Все ожидали взаимодействия между Соном и новым тренером Постекоглу. В клубе увидели, что они нашли общий язык, поэтому Тотенхэм хочет продлить контракт с игроком. Менеджер заявил, что Сон прекрасный человек и это подарок для любого тренера иметь такого человека в команде.

Напомним, что 28 августа 2015 года Сон присоединился к лондонскому Тоттенхэму за 22 миллиона фунтов (30 миллионов евро), контракт был подписан на 5 лет. Тем самым Сон стал самым дорогим азиатским футболистом в истории футбола.

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