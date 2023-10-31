Торонто - Лос-Анджелес, Ванкувер - Нешвилл: анонс игрового дня НХЛ

Ночью со вторника, 31 октября, на среду, 1 ноября, в Национальной Хоккейной Лиге состоятся всего два матча. Торонто примет Лос-Анджелес на своем льду, а Ванкувер сыграет против Нэшвилла.

Daily Sport подготовил для вас расписание матчей НХЛ на этот игровой день. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.

Торонто - Лос-Анджелес - 1:00

Ванкувер - Нешвил - 3:00

Напомним вам результаты предыдущего игрового дня НХЛ.