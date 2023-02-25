"Торино" может не отпустить российского футболиста в сборную

Хавбека “Торино” Алексея Миранчука могут не отпустить в сборную России на ближайшие товарищеские матчи.

Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти.

Напомним, что 23 марта россияне сыграют с Ираном.

“Пока мы не общались по этому поводу с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела”, - сказал он.

В этом сезоне россиянин провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.