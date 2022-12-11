Топ-новости дня: 12 декабря
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 декабря.
Франция повторила достижение Бразилии на чемпионате мира.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался в Катаре, несмотря на вылет команды с ЧМ-2022. При этом Криштиану прокомментировал поражение команды от Марокко.
"Барселона" нацелилась на защитника сборной Англии.
Состоялись несколько товарищеских матчей с участием ведущих европейских клубов. “Лион” победил “Ливерпуль”, “Челси” проиграл “Астон Вилле”, “Наполи” одолел “Кристал Пэлас”, “Марсель” уступил “Сассуоло”.
Сестра Роналду призвала уволить наставника Португалии после вылета команды с ЧМ-2022.
Английские топ-клубы сделали суперпредложения по трансферу защитника Йошко Гвардиола.
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