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Топ-новости дня: 12 декабря

Новости футбола Вчера, 16:55
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 12 декабря.

Франция повторила достижение Бразилии на чемпионате мира.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался в Катаре, несмотря на вылет команды с ЧМ-2022. При этом Криштиану прокомментировал поражение команды от Марокко.

"Барселона" нацелилась на защитника сборной Англии.

Состоялись несколько товарищеских матчей с участием ведущих европейских клубов. “Лион” победил “Ливерпуль”, “Челси” проиграл “Астон Вилле”, “Наполи” одолел “Кристал Пэлас”, “Марсель” уступил “Сассуоло”.

Сестра Роналду призвала уволить наставника Португалии после вылета команды с ЧМ-2022.

Английские топ-клубы сделали суперпредложения по трансферу защитника Йошко Гвардиола.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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