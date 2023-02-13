Топ-клубы Серии А поборются за форварда "Аталанты"

“Интер”, “Ювентус”, “Милан” и “Наполи” проявляют интерес к нападающему “Аталанты” и сборной Дании Расмусу Хойлунду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Клуб из Бергамо оценивает форварда в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что датчанином также интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 20-летний Хойлунд провел за “Аталанту” 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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