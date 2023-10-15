Топ-10 зарплат в АПЛ: Де Брюйне зарабатывает больше всех

По данным сервиса Capalogy, Английская Премьер Лига является самой богатой футбольной лигой в мире, поэтому неудивительно, что ее футболисты в топе самых высокооплачиваемых игроков.

Мы изучили данные сервиса Capology и рассказываем, кто сколько зарабатывает. Но сначала – небольшое предупреждение: все данные, предоставленные сервисом, приблизительные – основаны либо на открытых данных, либо на данных самого сервиса. Все суммы, приведённые в тексте, взяты с сайта. Также добавим, что суммы указаны без вычета налогов и без бонусов предусмотренных контрактами.

1. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) — 20.8 миллионов фунтов стерлингов в год (здесь и дальше все суммы приведены в британских фунтах стерлингов)

Бельгиец – самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ, но таковым он стал только после ухода Криштиану Роналду. Де Брюйне подписал контракт на нынешних условиях в 2021-м, соглашение действует до конца сезона-2024/2025.

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 19.5 млн в год

Холанд подписал пятилетний контракт в 2022-м с базовой зарплатой в 19.5 млн и с огромным списком условий для бонусов. Там указано и количество голов, и количество побед (в том числе – в Лиге чемпионов и АПЛ).

3. Мохамед Салах (Ливерпуль) — 18.2 млн в год

Согласно данным из открытых источников, у Салаха такая же зарплата, как и у Каземиро. Контрактом египтянина также прописаны солидные бонусы.

4. Каземиро (Манчестер Юнайтед) - 18.2 млн в год

5. Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед) - 17.68 млн в год

6. Рахим Стерлинг (Челси) — 16.9 млн в год

7. Бернардо Силва (Манчестер Сити) — 15.6 млн в год

8. Джек Гриллиш (Манчестер Сити) — 15.6 млн в год

9. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) — 15.6 млн в год

10. Кай Хаверц (Арсенал) — 14.56 млн в год