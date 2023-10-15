EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Топ-10 зарплат в АПЛ: Де Брюйне зарабатывает больше всех

Топ-10 зарплат в АПЛ: Де Брюйне зарабатывает больше всех

Новости футбола Сегодня, 11:35
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Топ-10 зарплат в АПЛ: Де Брюйне зарабатывает больше всех Фото: news.sportbox.ru/ Автор неизвестен

По данным сервиса Capalogy, Английская Премьер Лига является самой богатой футбольной лигой в мире, поэтому неудивительно, что ее футболисты в топе самых высокооплачиваемых игроков.

Мы изучили данные сервиса Capology и рассказываем, кто сколько зарабатывает. Но сначала – небольшое предупреждение: все данные, предоставленные сервисом, приблизительные – основаны либо на открытых данных, либо на данных самого сервиса. Все суммы, приведённые в тексте, взяты с сайта. Также добавим, что суммы указаны без вычета налогов и без бонусов предусмотренных контрактами.

1. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) — 20.8 миллионов фунтов стерлингов в год (здесь и дальше все суммы приведены в британских фунтах стерлингов)

Бельгиец – самый высокооплачиваемый игрок в АПЛ, но таковым он стал только после ухода Криштиану Роналду. Де Брюйне подписал контракт на нынешних условиях в 2021-м, соглашение действует до конца сезона-2024/2025.

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 19.5 млн в год

Холанд подписал пятилетний контракт в 2022-м с базовой зарплатой в 19.5 млн и с огромным списком условий для бонусов. Там указано и количество голов, и количество побед (в том числе – в Лиге чемпионов и АПЛ).

3. Мохамед Салах (Ливерпуль) — 18.2 млн в год

Согласно данным из открытых источников, у Салаха такая же зарплата, как и у Каземиро. Контрактом египтянина также прописаны солидные бонусы.

4. Каземиро (Манчестер Юнайтед) - 18.2 млн в год

5. Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед) - 17.68 млн в год

6. Рахим Стерлинг (Челси) — 16.9 млн в год

7. Бернардо Силва (Манчестер Сити) — 15.6 млн в год

8. Джек Гриллиш (Манчестер Сити) — 15.6 млн в год

9. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) — 15.6 млн в год

10. Кай Хаверц (Арсенал) — 14.56 млн в год

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса Новости футбола Сегодня, 09:10 Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса
9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция Новости футбола 13 окт 2023, 17:54 9.00 баллов у Мбаппе! Оценки игроков за матч квалификации Евро Нидерланды – Франция
Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном Новости футбола 13 окт 2023, 16:49 Отбор на Евро-2024. Португалия победила Словакию, Босния разобралась с Лихтенштейном
Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков Новости футбола 13 окт 2023, 16:43 Евро-2024. Дубль и шедевр Мбаппе. Франция обыграла Нидерланды, набрав 18 из 18 очков
Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии Новости футбола 13 окт 2023, 15:56 Роналду отметился дублем в юбилейном матче за сборную Португалии
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола 13 окт 2023, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:30 Милан заинтересован в покупке защитника Бетиса Новости футбола Сегодня, 12:00 Пирло разрешал своим футболистам курить Новости футбола Сегодня, 11:35 Топ-10 зарплат в АПЛ: Де Брюйне зарабатывает больше всех Новости футбола Сегодня, 11:03 Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр Новости футбола Сегодня, 10:20 Кепа рассказал о планах на будущее Новости футбола Сегодня, 09:45 Бавария интересуется вингером Жироны Новости футбола Сегодня, 09:13 Арсенал вступает в борьбу с Барселоной за игрока Антверпена Новости футбола Сегодня, 09:10 Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса Новости футбола Сегодня, 08:36 ВИДЕО. Сухой лист был близок. Как Месси чуть не оформил шедевр с углового за Аргентину Новости футбола Сегодня, 08:33 Месси вместе с Интер Майами едет в Китай
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвегия — Испания 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Румыния — Андорра 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Турция — Латвия 15 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Польша — Молдова 15 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Азербайджан — Австрия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Украина U21 — Англия U21 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Сенегал — Камерун 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Люксембург — Словакия 16 октября 2023 года Футбол 16 окт 2023 Прогноз на матч Греция — Нидерланды 16 октября 2023 года