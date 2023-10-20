Топ-10 самых шокирующих трансферов по версии FourFourTwo
Издание FourFourTwo представило рейтинг 32 самых неожиданных трансферов в истории футбола.
Первое место в списке занял переход португальца Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал Мадрид».
В тройке также оказался трансфера Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» и переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
Топ-10 самых шокирующих трансферов входят:
1. Луиш Фигу - из «Барселоны» в «Реал Мадрид».
2. Сол Кэмпбелл - из «Тоттенхэма» в «Арсенал».
3. Неймар - из «Барселоны» в «ПСЖ».
4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано - из «Коринтианса» в «Вест Хэм».
5. Эрик Кантона - из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед».
6. Роберто Баджо - из «Фиорентины» в «Ювентус».
7. Кевин Киган - из «Гамбурга» в «Саутгемптон».
8. Лютер Блисетт - из «Уотфорда» в «Милан».
9. Энди Коул - из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед».
10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес - из «Россинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».
Шокирующими эти трансферы назвали по причине того, что они вызвали больше всего обсуждений в футбольном мире.