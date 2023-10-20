Топ-10 самых шокирующих трансферов по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo представило рейтинг 32 самых неожиданных трансферов в истории футбола.

Первое место в списке занял переход португальца Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал Мадрид».

В тройке также оказался трансфера Сола Кэмпбелла из «Тоттенхэма» в «Арсенал» и переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Топ-10 самых шокирующих трансферов входят:

1. Луиш Фигу - из «Барселоны» в «Реал Мадрид».

2. Сол Кэмпбелл - из «Тоттенхэма» в «Арсенал».

3. Неймар - из «Барселоны» в «ПСЖ».

4. Карлос Тевес и Хавьер Маскерано - из «Коринтианса» в «Вест Хэм».

5. Эрик Кантона - из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед».

6. Роберто Баджо - из «Фиорентины» в «Ювентус».

7. Кевин Киган - из «Гамбурга» в «Саутгемптон».

8. Лютер Блисетт - из «Уотфорда» в «Милан».

9. Энди Коул - из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед».

10. Рикардо Вилья и Освальдо Ардилес - из «Россинга» и «Уракана» в «Тоттенхэм».

Шокирующими эти трансферы назвали по причине того, что они вызвали больше всего обсуждений в футбольном мире.