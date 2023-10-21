Тони Кроос раскритиковал футболистов, переходящих в чемпионат Саудовской Аравии

Полузащитник Реала и сборной Германии высказал свое мнение об игроках, которые переходят в клубы с Ближнего Востока. По его мнению, заканчивать карьеру не в европейских клубах – нормальная практика, но вот подписывать контракт в расцвете сил – неправильное решение. Он считает, что все дело в деньгах, какие заявления бы не делали футболисты.

“У меня четкое понимание того, что Реал – это мой последний клуб. В качестве болельщика футбола считаю, что вектор развития с переходом игрока в МЛС и Саудовскую Аравию не слишком хороший. Однако нужно уметь разделять. К примеру, не вижу ничего плохого в переходе Месси. Почему он не может два-три года поиграть в Интер Майами, а потом закончить? С Саудовской Аравией посложнее, там другие проблемы. И здесь дело не в деньгах“.

На вопрос о том, являются права человека основной проблемой, он положительно ответил.

“Да, это одна из причин, почему я бы туда не пошел. Но каждый принимает решение сам. Как, например, Криштиану Роналду, который перешел туда на исходе карьеры. Другая история, когда игроки находятся в расцвете сил, имеют силы и умения для выступлений за топклубы Европы и подписывают контракты там. А потом говорят, что у них есть цели. Нет, это все ради денег”.

Тони Кроос выступает за Реал уже десятый гол и провел за клуб 418 матчей. Контракт немецкого игрока с Реалом рассчитан до конца текущего сезона.