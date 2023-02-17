Тони Кроос поддержал создание Суперлиги

Многолетний лидер “Реала” Тони Кроос поддержал создание европейской Суперлиги.

По словам немецкого футболиста, УЕФА часто пытается навязать свою точку зрения, как это было с созданием Лиги Наций, которую Кросс считает бессмысленным турниром.

"Почему для УЕФА нормально вводить Лигу наций, которая никому не интересна? И никто этой организации вопросы не задает.

Я уверен в том, что мы должны выслушать другие предложение – вроде создания Суперлиги Европы. Но мне кажется, что нас никто не слышит", - сказал он.