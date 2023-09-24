EN EN NG NG
Главная Новости Тони Кроос хвалит Арду Гюлера

Тони Кроос хвалит Арду Гюлера

Новости футбола Сегодня, 15:00
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Тони Кроос хвалит Арду Гюлера Фото: footballhd.ru/ Автор неизвестен

Турецкий полузащитник залечил травму правого колена и приступил к занятиям в общей группе. Пока новичок Реала ждет дебюта в составе новой команды. По словам футболиста, на тренировках он пытается брать пример с немецкого полузащитника Тони Крооса. А вот что сам немец сказал про своего нового партнера:

«Нужно сказать, что у него большой талант для своего возраста. У него очень хорошая левая нога. И он будет показывать это много раз. Я думаю, что это довольно хорошее подписание, особенно на будущее», - цитирует Крооса издание Marca.

Будучи ветераном команды, немец обладает достаточным количеством опыта, чтобыдавать советы и помогать расти молодым игрокам, таким как Арда Гюлер или Джуд Беллингем. А они, в свою очередь, стараются прислушиваться к мнению старшего товарища по команде.

Напомним, что Гюлер перешел в Реал этим летом из турецкого Фенербахче. 18-летний игрок в прошлом сезоне провел за свою бывшую команду 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Также отметим, что футболист уже успел сыграть несколько матчей за сборную Турции.

К слову, свой следующий матч мадридский Реал проведет сегодня вечером против Атлетико. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола 22 сен 2023, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:53 Манчестер Юнайтед готов продать Санчо Новости футбола Сегодня, 15:25 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты шестого тура Новости футбола Сегодня, 15:00 Тони Кроос хвалит Арду Гюлера Новости футбола Сегодня, 14:07 Ньюкасл унизил Шеффилд Юнайтед на глазах его болельщиков Новости футбола Сегодня, 13:42 Леви: Ошибался, когда назначал Конте и Моуриньо Новости футбола Сегодня, 13:00 Челси не смог забить уже в 13-м матче Премьер Лиги в этом году Новости футбола Сегодня, 12:20 Президент ПСЖ считает, что Мбаппе заслужил Золотой мяч Новости футбола Сегодня, 11:40 Неймар требует отставки Жорже Жезуша Новости футбола Сегодня, 11:03 Результаты АПЛ: Челси снова проиграл, а Нуньес принес Ливерпулю победу Новости футбола Сегодня, 11:02 Арсенал и Тоттенхэм поделили очки в дерби Северного Лондона
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Ист Бенгал - Джамшедпур 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Хатайспор - Трабзонспор 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Норшеланн - Гвидовре 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - АЕК 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Богемианс - Шелбурн 25 сентября 2023 Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Ковентри Сити - Хаддерсфилд 25 сентября 2023 года Футбол 25 сен 2023 Прогноз на матч Спортинг - Риу Аве 25 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Галатасарай 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Севилья - Альмерия 26 сентября 2023 года Футбол 26 сен 2023 Прогноз на матч Чиппа Юнайтед - Суперспорт Юнайтед 26 сентября 2023