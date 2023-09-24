Тони Кроос хвалит Арду Гюлера

Турецкий полузащитник залечил травму правого колена и приступил к занятиям в общей группе. Пока новичок Реала ждет дебюта в составе новой команды. По словам футболиста, на тренировках он пытается брать пример с немецкого полузащитника Тони Крооса. А вот что сам немец сказал про своего нового партнера:

«Нужно сказать, что у него большой талант для своего возраста. У него очень хорошая левая нога. И он будет показывать это много раз. Я думаю, что это довольно хорошее подписание, особенно на будущее», - цитирует Крооса издание Marca.

Будучи ветераном команды, немец обладает достаточным количеством опыта, чтобыдавать советы и помогать расти молодым игрокам, таким как Арда Гюлер или Джуд Беллингем. А они, в свою очередь, стараются прислушиваться к мнению старшего товарища по команде.

Напомним, что Гюлер перешел в Реал этим летом из турецкого Фенербахче. 18-летний игрок в прошлом сезоне провел за свою бывшую команду 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Также отметим, что футболист уже успел сыграть несколько матчей за сборную Турции.

К слову, свой следующий матч мадридский Реал проведет сегодня вечером против Атлетико. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.