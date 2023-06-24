Тонали в слезах не хотел уходить из "Милана"

Полузащитник "Милана" Сандро Тонали, который в шаге от трансфера в "Ньюкасл", не хотел покидать свой клуб.

Как пишет La Repubblica, Тонали планировал долго играть в "Милане" и выражал желание стать символом команды, но боссы клуба продали "Ньюкасл" за €80 млн, что заставило игрока расплакаться.

Журналисты отмечают, что представители “Милана” давили на Тонали и настойчиво просили его попрощаться с Миланом.

Если бы он отказался, то лишился бы возможности пересмотреть свой контракт до 2027 года.