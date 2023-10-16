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Тонали рекомендовал Фаджоли нелегальную букмекерскую контору

Новости футбола Сегодня, 09:38
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тонали рекомендовал Фаджоли нелегальную букмекерскую контору Тонали рекомендовал Фаджоли нелегальную букмекерскую контору

Игрок Ньюкасл Юнайтед рекомендовал Сандро Тонали использовать незаконное букмекерское приложение, сообщает газета Il Messaggero.

По информации источников, полузащитник Ювентуса использовал мобильное приложение незаконной букмекерской конторы. Об этом сам Николо рассказал следствию. Напомним, что Тонали и Фаджоли, а также нападающий "Астон Виллы" Николо Дзаньоло подозреваются в нарушении правил ставок. Обоих игроков допросила полиция.

Ставками на матчи занимается не только игрок "Ювентуса" Николо Фаджиоли, подобной деятельностью также занимаются Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Игроков допросила полиция, а футболисты "Астон Виллы" и "Ньюкасла" покинули тренировочный лагерь Италии после разговора с полицией.

Сандро Тонали и Николо Фаджоли согласились сотрудничать с следствием, чтобы уменьшить срок дисквалификации, а Дзаньоло утверждает, что играл только в покер и блэкджек - если это будет доказано, он избежит отстранения.

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