Тонали получил бан на 10 месяцев. Он ставил ставки на матчи своей же команды

Итальянская федерация футбола вынесла вердикт полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали.

Организация дисквалифицировала футболиста на 10 месяцев за ставки, пишет Football Italia.

Следствие смогло прийти к выводу, что Тонали действительно делал ставки на матчи «Милана», когда выступал за этот клуб.

Сам футболист во время слушаний заявил, что у него есть долг три миллиона евро. Он также признался, что люди, у которых он брал кредит, угрожали ему и обещали сломать ноги.

Из-за дисквалификации итальянец уже точно не сыграет в оставшихся матчах Премьер-лиги. Кроме того, звездный итальянец не поедет на чемпионат Европы — 2024, если сборная Италии сможет пройти квалификацию.

Тонали стал игроком «Ньюкасла» минувшим летом. Его купили у «Милана» за 64 миллиона евро.

В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол. Его соглашение с “сороками” рассчитано до конца 2028 года.

В клубе ранее обещали, что не будут платить зарплату футболисту на время его дисквалификации.