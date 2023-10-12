Тонали и Дзаньоло были допрошены полицией

Заньоло из «Астон Виллы» и Тонали из «Ньюкасл Юнайтед» были допрошены полицией, и их обвиняют в причастности к нарушениям в сфере ставок, как сообщил журналист Фабрицио Корона.

По словам журналиста, ставками на матчи занимается не только игрок «Ювентуса» Николо Фаджиоли; Подобной деятельностью также занимаются Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Игроки были допрошены полицией, а игроки «Астон Виллы» и «Ньюкасла» покинули тренировочный лагерь Италии после разговора с полицией.

Федерация сообщает, что сегодня ближе к вечеру прокуратура Турина уведомила о материалах расследования игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время тренируются с национальной командой в Федеральном техническом центре в Коверчано.

Независимо от характера действий, полагая, что в этой ситуации два игрока не находятся в необходимом состоянии для выполнения обязательств, запланированных на ближайшие несколько дней, Федерация решила, также защитить их, позволить им вернуться в свои соответствующие клубы.