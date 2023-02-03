Томас Мюллер установил очередной рекорд в Германии

Форвард “Баварии” Томас Мюллер в очередной раз вписал свое имя в историю.

На днях он стал рекордсменом по количеству выигранных игр в Кубке Германии.

На счету немца 53 победных матча - это больше всех в истории турнира.

Напомним, что на этой неделе в матче 1/8 финала Кубка Германии “Бавария” уничтожила “Майнц” со счетом 4:0.

Томас Мюллер в этой игре записал на свой счет голевую передачу.