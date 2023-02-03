Томас Мюллер установил очередной рекорд в Германии
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен
Форвард “Баварии” Томас Мюллер в очередной раз вписал свое имя в историю.
На днях он стал рекордсменом по количеству выигранных игр в Кубке Германии.
На счету немца 53 победных матча - это больше всех в истории турнира.
Напомним, что на этой неделе в матче 1/8 финала Кубка Германии “Бавария” уничтожила “Майнц” со счетом 4:0.
Томас Мюллер в этой игре записал на свой счет голевую передачу.
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