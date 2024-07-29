Том Пидкок – персона дня на Олимпиаде 2024 по версии Dailysports

29 июля на Олимпийских играх в Париже прошел второй день соревнований, в рамках которого в различных дисциплинах спорсмены разыграли 19 комплктов медалей.

Борьба за награды велась в стрельбе, маунтинбайке, спортивной гимнастике, конном троеборье, фехтовании, дзюдо, скейтбординге, плаваньи, прыжках в воду, стрельбе из лука и гребном слаломе.

По мнению команды Dailysports, персоной дня стал британский маунтинбайкер Том Пидкок, который выиграл золотую медаль в дисциплине кросс-кантри.

Пидкок, который также выигрывал золото в Токио-2020, был фаворитом сегодняшней гонки, но по пути к победе ему пришлось столкнуться с очень большой проблемой. На середине дистанции, лидируя в гонке, Пидкок проколол шину. В итоге, пока происходила замена байка, он откатился на девятое место и отставал от лидера на 36 секунд.

В итоге британцу удалось невероятно ускоритья на финише и вырвать победу. Он опередил француза Виктора Коретцки на 0,09 секунды.

ARE YOU KIDDING ME TOM PIDCOCK 🤯



Pidcock’s daredevil line choice saw him retain his Olympic gold medal in the Men’s XCO 🇬🇧#teamgb #paris2024 #olympics #mtb #cycling pic.twitter.com/nc25ixQeRH — Eurosport (@eurosport) July 29, 2024

Абсолютно невероятная воля к победе, которая достойна того, чтобы Пидкока выбрали персоной дня.