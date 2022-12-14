Тите после ухода из сборной Бразилии получил пять приглашений от разных команд

61-летний бразильский специалист Тите получил много предложений по работе после того, как ушел из сборной Бразилии.

Как пишет источник, сейчас у него есть минимум пять вариантов продолжения карьеры. Три контракта он получил от национальных сборных, а еще два - от клубов из Европы.

В то же время отмечается, что сам Тите не намерен спешить с возвращением на тренерскую скамью.

После ухода из сборной Бразилии тренер говорил, что хотел бы взять паузу на шесть месяцев.