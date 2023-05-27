Тите может возглавить клуб, который хочет подписать Месси

У бывшего тренера сборной Бразилии Тите есть потенциальное предложение о работе в чемпионате Саудовской Аравии.

Как пишет португальский журналист Бруно Андраде, пригласить тренера хочет “Аль-Хилал”.

В настоящее время данный клуб пытается подписать контракт с аргентинской суперзвездой Лионелем Месси, которому готовы платить 500 миллионов евро в год.

Также к Тите есть интерес со стороны греческого “Олимпиакоса”.