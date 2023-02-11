Тиаго Силва продлил контракт с "Челси"

“Челси” продлил контракт с капитаном команде Тиаго Силвой.

Новое соглашение с бразильским защитником рассчитано до июня 2024 года, сообщили на сайте “синих”.

Бразилец играет за лондонский клуб с 2020 году.

В “Челси” он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне он провел 24 матча за лондонский клуб.