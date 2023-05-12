Тиаго Силва намерен покинуть "Челси" ближайшим летом

Капитан “Челси” Тиаго Силва может покинуть команду уже ближайшим летом.

Как известно, контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Источник пишет, что ближайшим летом бразилец может перейти в “Флуминенсе”, чтобы завершить там свою карьеру.

Об этом могут официально объявить после игры заключительного тура АПЛ против “Ньюкасла”.

Напомним, что Силва начинал свою карьеру именно в “Флуминенсе”.