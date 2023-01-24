"Ты сумасшедший". Стали известны подробности конфликта Роналду с его суперагентом

Португальский нападающий “Аль-Наср" Криштиану Роналду в ноябре прошлого года поссорился со своим тогдашним агентом Жорже Мендешем, сообщает El Mundo.

По сведениям источника, португалец, уходя из “Манчестер Юнайтед”, в ультимативном порядке потребовал от Мендеша устроить его в “Челси” или “Баварию”. В противном случае форвард угрожал уволить агента.

“Ты сумасшедший”, – якобы сказал Мендеш в ответ на данное требование.

Впрочем, агент все-таки пытался трудоустроить футболиста, но “Бавария” и “Челси” не заинтересовались им. В итоге 37-летний Роналду уже без услуг Мендеша подписал контракт с “Аль-Наср”.

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