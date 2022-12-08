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The Guardian назвал топ-3 фаворитов чемпионата мира в Катаре

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: открытые источники

Авторитетное британское издание The Guardian считает сборную Бразилии главным фаворитом ЧМ-2022.

Второй в списке потенциальных победителей идет Франция, а третье место в рейтинге у команды Португалии.

Список главных фаворитов на победу в турнире в порядке убывания:

1. Бразилия;

2. Франция;

3. Португалия;

4. Англия;

5. Аргентина;

6. Нидерланды;

7. Марокко;

8. Хорватия.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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