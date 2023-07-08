Терри вернулся в "Челси"

Бывший капитан лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри объявил о своем возвращении в расположение “аристократов”.

О решении 42-летний звездный спортсмен написал в социальных сетях. В своей публикации он рассказал о своей новой должности в академии "Челси".

Терри играл за основную команду "Челси" с 1998 по 2017 годы. За этот отрезок времени защитник пять раз становился чемпионом и победителем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок английской лиги, а также один раз выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Карьеру футболиста Терри завершил в "Астон Вилле", в которой выступал в сезоне 2017/2018. За главную команду страны он играл по 2003 по 2012 годы.

По итогам сезона 2022/2023 "Челси" финишировал лишь на 12-м месте турнирной таблицы.

Команда набрала 44 очка после 38 матчей. Таким образом, первый раз за семь лет "Челси" не пробился как ни в Лигу чемпионов, так и ни в Лигу Европы. В следующем сезоне “синие” представят свою страну в Лиге конференций - третьем по значимости еврокубке.