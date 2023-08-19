Тьерри Анри получит новую работу в сильной сборной

Бывший форвард лондонского “Арсенала” и сборной Франции Тьерри Анри в скором времени получит новое тренерское назначение.

Как пишет Le Parisien, известный специалист в шаге от того, чтобы стать новым наставником молодежной сборной Франции.

По информации издания, назначение 46-летнего француза официально будет оглашено в понедельник, 21 августа.

На этой должности Анри сменит своего соотечественника Сильвена Риполля, который ушел из команды в конце июля.

Напомним, что Тьерри Анри уже имел опыт работы главным тренером в двух клубах. Сперва он возглавлял “Монако”, из которого был уволен в середине сезона 2018/2019, после этого он получил должность в “Монреаль Импакт”, который покинул по семейным обстоятельствам после первого года работы.

В качестве помощника главного тренера он работал в сборной Бельгии, с которой завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2018 года.

Во время своей футбольной карьеры Анри защищал цвета “Монако”, “Ювентуса”, “Арсенала”, “Барселоны” и “Нью-Йорк Ред Буллз”.