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Тьерри Анри назвал лучший гол Месси в карьере. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 14:29
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Тьерри Анри назвал лучший гол Месси в карьере. ВИДЕО Фото: fcbarcelona.com / Автор неизвестен

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри поделился своими мыслями о лучшем голе Лионеля Месси, который он видел в своей жизни.

По словам Анри, это гол, который Лео забил в ворота Малаги в 2009 году за Барселону. На 25-й минуте встречи Месси принял мяч на правом краю поля, ушел от нескольких соперников и пробил в верхний угол.

"Диагональный мяч, он принял его на грудь, а затем бежит на полной скорости, - говорит Анри. - Первый соперник впереди, второй - позади. Если он сделает хотя бы шаг, то может отобрать мяч.

Но нет. Если вы приклеите мяч к своей левой ноге, как здесь, то как вы коснетесь этой же новой мяча в воздухе, чтобы убедиться, что второй соперник не сможет его коснуться? Затем он почти упал, но ударил и забил. В верхний угол. Это не нормально".

Анри и Месси короткий период времени вместе выступали за Барселону.

Ранее мы сообщали, что Месси и Роналду снова могут встретиться на футбольном поле.

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