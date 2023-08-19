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Тер Штеген согласился на существенные уступки ради нового контракта с "Барселоной"

Новости футбола Сегодня, 09:00
Тер Штеген согласился на существенные уступки ради нового контракта с "Барселоной" Фото: инстаграм Марка-Андре тер Штегена/Автор неизвестен

Вратарь “Барселоны” Марк-Андре тер Штеген согласился продлить контракт с клубом, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время подпишет с каталонским клубом новое соглашение, которое будет действовать до лета 2028 года. Голкипер согласился на уменьшение зарплаты за первые два года нового контракта. Но в следующие три года его зарплата будет компенсирована.

31-летний тер Штеген выступает за “Барселону” с лета 2014 года. Он перешел в каталонский клуб из менхенгладбахской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего он провел за “Барсу” 378 матчей во всех турнирах и пропустил 368 голов. В 158 матчах он не пропускал голов. В составе “Барселоны” тер Штеген пять раз выиграл чемпионат Испании (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23), пять раз выиграл Кубок Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21), три раза завоевал Суперкубок Испании (2016, 2018, 2022/23), выиграл Лигу чемпионов (2014/15), завоевал Суперкубок УЕФА (2015), а также стал победителем Клубного чемпионата мира (2015).

Тер Штеген с 2012 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 34 матча и пропустил 39 голов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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