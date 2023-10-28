Тер Штеген опасается Беллингема

В предверии матча против Реала Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген поделился мнением об игре новичка мадридцев Джуда Беллингема.

«Мы знаем, что он может создать момент из ничего. Он обладает большим набором качеств, что в какой-то мере помогает компенсировать уход Бензема.

Несмотря на то, что это игрок совсем другого профиля, он создает большую опасность при владении мячом и здорово интерпретирует пространство», - цитирует кипера AS.