Тер Штеген опасается Беллингема
Новости футбола Сегодня, 09:55
Фото: twitter.com/mterstegen1/ Автор неизвестен
В предверии матча против Реала Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген поделился мнением об игре новичка мадридцев Джуда Беллингема.
«Мы знаем, что он может создать момент из ничего. Он обладает большим набором качеств, что в какой-то мере помогает компенсировать уход Бензема.
Несмотря на то, что это игрок совсем другого профиля, он создает большую опасность при владении мячом и здорово интерпретирует пространство», - цитирует кипера AS.
Напомним, что матч между Реалом и Барселоной пройдет сегодня в 16:15 по центральноевропейскому времени. Поединок состоится в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги. Добавим, что каталонцы отстают от Мадрида на одно очко в турнирной таблице.
Ранее мы давали информацию о стартовых составах команд.
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