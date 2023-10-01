Тер Штеген : Мы должны наладить игру в защите

Немецкий вратарь Барселоны дал свой комментарий после победы над Севильей.

Барселона в домашнем матче добилась минимальной победы над Севильей. Единственный гол в игре забил Серхио Рамос, который срезал мяч в свои ворота.

Вратарь Марк-Андре тер Штеген поделился мыслями по поводу игры своей команды:

«Нас впереди ожидает еще много матчей, поэтому мы должны улучшить собственную игру в обороне. И я в том числе.

Каждый игрок является частью команды, и сегодня я очень доволен результатом, забитым голом и игрой «на ноль». Мы увидели, что команда конкурирует на высоком уровне и настойчиво борется. Вот почему я горжусь нашей победой.

О чем говорили с Ракитичем после матча? На разминке я пошутил над ним и сказал чаще бить мне по воротам. В итоге он не сдержался. Было непросто парировать тот дальный удар, но все же мне удалось это сделать», - сказал немецкий футболист.