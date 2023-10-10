EN EN NG NG
Главная Новости Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032

Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032

Новости футбола Сегодня, 06:54
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032 Фото: твиттер УЕФА

Стало известно, какие страны примут чемпионаты Европы по футболу в 2028-м и 2032 году.

По итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое прошло 10 октября, Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии.

Финал турнира состоится на легендарной арене Уэмбли в Лондоне. Интересно, что в УЕФА подали лишь одну заявку на проведение турнира в 2028 году, поэтому конкурентов у Великобритании и Ирландии не оказалось. Ранее турнир также хотела принять Турция, но она отказалась от идеи.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Тут также была всего лишь одна заявка.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Турнир проводили в 11 городах по всей Европы. В 2024 году европейское первенство примет Германия.

Связанные команды и лиги
Чемпионат Европы
Популярные новости
А ты играл? Главный фанат Роналду затроллил Холанда после матча Арсенал – Ман Сити Новости футбола Вчера, 15:25 А ты играл? Главный фанат Роналду затроллил Холанда после матча Арсенал – Ман Сити
ВИДЕО. Как он не попал? Мбаппе не забил в пустые ворота в поединке Ренн – ПСЖ Новости футбола Вчера, 14:23 ВИДЕО. Как он не попал? Мбаппе не забил в пустые ворота в поединке Ренн – ПСЖ
Вернется в Англию. Назван клуб, наставником которого станет легендарный Руни Новости футбола Вчера, 14:06 Вернется в Англию. Назван клуб, наставником которого станет легендарный Руни
Севилья уволила главного тренера Новости футбола Вчера, 03:14 Севилья уволила главного тренера после провального старта сезона
Холанд снова не забил, а Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити Новости футбола 08 окт 2023, 14:49 Холанд снова не забил, Артета обыграл Гвардиолу. Оценки игроков за матч Арсенал – Манчестер Сити
Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси Новости футбола 07 окт 2023, 15:57 Пенсионеры еще способны громить. Оценки игрокам за матч АПЛ Бернли – Челси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:54 Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032 Новости футбола Сегодня, 06:35 Эден Азар ушел из футбола в 32 года: что о нем нужно знать Новости футбола Сегодня, 06:26 Стало известно, сыграет ли Ламин Ямал в ближайших матчах Испании Новости футбола Сегодня, 05:42 Сборная Швеции теряет ключевого игрока из-за травмы Новости футбола Сегодня, 05:27 Эден Азар завершил профессиональную карьеру Новости футбола Сегодня, 05:07 Марселино ответил Севилье на предложение возглавить команду Новости футбола Сегодня, 04:00 Скандального игрока МЮ пригласили играть за сборную Ямайки Новости футбола Сегодня, 03:30 Проблема не только в деньгах: Месси точно не вернется в Барселону Новости футбола Сегодня, 03:00 Мбаппе показывает одну из худших серий в своей карьере Новости футбола Сегодня, 02:30 Новый скандал? Барселона недовольна качеством трансляций ее матчей
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Чарльтон — Астон Вилла U-21 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уолсолл — Форест Грин 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мансфилд Таун — Донкастер 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ноттс Каунти — Дерби 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Линкольн — Вулверхэмптон U21 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Блэкпул — Ливерпуль U21 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Моркам — Барроу 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эксетер — Арсенал U21 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Крю — Рексем 10 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порт Вейл — Ньюкасл U21 10 октября 2023 года