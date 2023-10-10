Теперь официально: названы хозяева Евро-2028 и Евро-2032

Стало известно, какие страны примут чемпионаты Европы по футболу в 2028-м и 2032 году.

По итогам заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое прошло 10 октября, Евро-2028 пройдет в Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландии.

Финал турнира состоится на легендарной арене Уэмбли в Лондоне. Интересно, что в УЕФА подали лишь одну заявку на проведение турнира в 2028 году, поэтому конкурентов у Великобритании и Ирландии не оказалось. Ранее турнир также хотела принять Турция, но она отказалась от идеи.

Евро-2032 пройдет в Италии и Турции. Тут также была всего лишь одна заявка.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Турнир проводили в 11 городах по всей Европы. В 2024 году европейское первенство примет Германия.