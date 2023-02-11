Тео Эрнандес высказался о возвращении Ибрагимовича и его значимости

Защитник “Милана” Тео Эрнандес высказался о возвращении в команду форварда Златана Ибрагимовича.

Вчера шведский нападающий был в заявке на матч чемпионата с “Торино” (1:0), но на поле не вышел.

"Мы взяли очень важные три очка. Мы показали не лучшую игру в последних нескольких матчах, но, думаю, теперь мы будем прибавлять.

Ибра всегда хочет добиться большего, для нас он словно играющий тренер. И этой победы мы смогли добиться, в том числе благодаря ему", – отметил он.

Напомним, что Ибрагимович в этом сезоне еще не играл из-за травмы.