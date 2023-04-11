Тео Эрнандес отреагировал на слухи об уходе "Милана"
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Тео Эрнандеса/Автор неизвестен
Французский защитник “Милана” Тео Эрнандес заявил, что он не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.
“Я надеюсь играть за ”Милан" как можно дольше. Я сосредоточен на сегодняшних выступлениях, а будущее недоступно никому. Я с первого дня почувствовал себя счастливым. Горжусь тем, что являюсь капитаном клуба", - приводит слова Эрнандеса журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляет “Арсенал".
В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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