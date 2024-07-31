Теннисистка Анжелика Кербер проиграла в четвертьфинале Олимпиады и завершила карьеру
На Олимпийских играх 2024 проходят четвертьфиналы теннисного женского одиночного турнира. Легендарная немка Анжелика Кербер сыграла против представительницы Китая Цинь Вэнь Чжэн.
Первый сет проходил очень ровно, дошел до тай-брейка и остался за немецкой теннисисткой 7:4. Однако, Вэнь Чжэн смогла переломить соперницу во втором сете и сравнять счет в матче, взяв его со счетом 6:4. Судьба полуфинала должна была определиться в третьем сете.
Анжелика Кербер невероятно начала этот сет. Она повела в счете 4:1, но не смогла удержать это преимущество. Китайская теннисистка сравняла и нас снова ждал тей-брейк. В равной борьбе Анжелика Керебер уступила Цинь Вэнь Чжэн со счетом 6:8.
В результате, немка проигрывает в матче со счетом 1:2 и завершает карьеру профессиональной теннисистки. Перед Олимпиадой она опубликовала пост в Инстаграме, где объявила о своем решении.
«Финиш. Перед началом Олимпийских игр я уже могу сказать, что никогда их не забуду, потому что это будет мой последний профессиональный турнир как теннисистки. Я люблю этот спорт всем сердцем и благодарна за воспоминания и возможности, которые он мне дал.
Олимпийские игры, в которых я участвовала, были не просто соревнованиями, поскольку они представляют разные главы моей жизни как теннисиста: подъем, вершина... А теперь - финишная прямая», - заявила Анжелика Кербер.
Олимпийские игры. Четвертьфинал. Теннис. Женский одиночный разряд
Анжелика Кербер - Цинь Вэнь Чжэн - 1:2 (7:6, 4:6, 6:7)