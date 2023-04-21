Тен Хаг высказался о позорном вылете "МЮ" из Лиги Европы

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг подвел итоги неудачного выступления своей команды в Лиге Европы.

Вчера “МЮ” вылетел из розыгрыша турнира, уступив “Севильи” со счетом 0:3. В первой игре был зафиксирован результат 2:2.

По мнению тренера, его команда должна играть лучше.

"В этом матче команда была слишком несобранной и не справлялась с давлением соперников. "Севилья" была более мотивированной и желающей победить.

Вина не лежит на тех, кто не смог выйти на поле, а на тех, кто был на поле. Я доверяю своим игрокам, но они должны доказывать свою игровую способность. Однако в этом матче они не были достаточно хороши. У нас была отличная возможность на победу в Лиге Европы, но теперь ее больше нет", - заявил тен Хаг в интервью BT Sport.