Тен Хаг высказался о будущем в "МЮ" Де Хеа, Далота и Рэшфорда

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг сообщил, что клуб хочет продлить контракты с вратарем Давидом Де Хеа, защитником Диогу Далотом и нападающим Маркусом Рэшфордом. У всех этих футболистов контракты истекают следующим летомю

“Мы ведем с ними переговоры о продлении контрактов. Мы контролируем ситуацию, так как имееем право автоматически продлить соглашения на год. Клуб рассмотрит возможность активации этой опции”, - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед” 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На счету 23-летнего Далота один забитый мяч и две голевые передачи в 20 поединках. 32-летний Де Хеа провел 20 матчей и пропустил 23 гола.

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