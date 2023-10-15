Тен Хаг определился с судьбой Мактоминея в Манчестер Юнайтед

Перед стартом текущего сезона Манчестер Юнайтед вел переговоры с Вест Хэмом о продаже полузащитника Скотта Мактоминея. Помимо «молотобойцев» игроком также интересовалась Бавария. Но в результате «красные дьяволы» решили оставить Мактоминей в составе своей команды.

В начале этого сезона шотландский футболист оказался довольно важным игроком для Эрика тен Хага сыграв в шести матчах и, по сообщениям The Daily Star, тренер Юнайтед потребовал у руководства клуба, чтобы его оставили минимум до конца компании.

Мактоминей, возможно, значительно увеличил свои шансы получить больше игрового времени под руководством тен Хага после матча на прошлой неделе против Брентфорда. Шотладдец вышел со скамейки запасных на 87-ой минуте заменив на поле Амрабата и забил два гола на 90+3 и 90+7 минутах. Дубль 26-летнего игрока принес «красным дьяволам» победу в матче (2:1).

Игрок сборной Шотландии воспитанник молодежной академии Манчестер Юнайтед и с момента своего дебюта в 2017 году провел 215 матчей.

Контракт Мактоминея рассчитан до 2025 года, но у клуба есть возможность продлить его еще на год.