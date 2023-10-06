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Тен Хаг рассказал, когда Рашфорд снова будет «в огне»

Новости футбола Сегодня, 14:29
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Тен Хаг рассказал, когда Рашфорд снова будет «в огне» Фото: GETTY IMAGES

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал форварда Маркуса Рашфорда.

«Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команды будет делать правильные вещи на поле, выводить Рашфорда в правильные зоны на поле и правильные позиции.

Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают Маркуса. Команда верит в него и поддерживает. Уверен, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды.

Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет. Рашфорд понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счет этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне», – сказал Эрик тен Хаг в эфире Sky Sports.

Сезон-2022/2023 был лучшим в карьере Маркуса Рашфорда - он забил 30 голов. В нынешнем сезоне 25-летний форвард забил только один гол в девяти матчах.

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