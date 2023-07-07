Тен Хаг потребовал, чтобы "Манчестер Юнайтед" избавился от четырех игроков

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг хочет, чтобы английский клуб избавился от четырех футболистов в ближайшие две недели, сообщает The Independent.

По сведениям источника, наставник манкунианцев на рассчитывает на защитника Харри Магуайра, полузащитников Фреда и Скотта Мактоминея, а также вингера Джейдона Санчо.

Магуайр входит в сферу интересов “Вест Хэма”, но проблемой является тот факт, что “Манчестер Юнайтед" хочет получить за него около 58 миллионов евро. Лондонский клуб не готов платить больше 42 миллионов евро. Кроме того, проблемой является также высокая зарплата игрока. Не исключено, что защитник будет отдан в аренду.

Интерес к Фреду проявляет “Фулхэм”, Мактоминей входит в сферу интересов “Вест Хэма" и “Ньюкасла”.

Что касается Санчо, то он может быть продан в “Тоттенхэм”. “Манчестер Юнайтед" хотел бы включить вингера в сделку по трансферу нападающего лондонского клуба Харри Кейна. Впрочем, президент “Тоттенхэма” Дэниэл Леви не заинтересован в данном варианте.