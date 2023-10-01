Тен Хаг понимает, почему болельщики освистывают МЮ

Болельщики на «Олд Траффорд» отреагиовали на четвертое подряд поражение Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге. После финального свистка трибуны начали освистывать и всем своим видом высказывать недовольство результатами команды.

Тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг после матча в общении с журналистами сказал, что понимает недовольство болельщиков в связи с поражением, ведь его команда должна была побеждать.

"Я понимаю. Когда играешь с "Пэлас", нужно побеждать, при всем уважении к ним. Конечно, это вызывает беспокойство, нам нужно быть более стабильными, нам нужна серия побед. Я могу назвать вам причины, но вы воспримете их как оправдание. Нет никаких оправданий".

После семи туров у Манчестер Юнайтед три победы и четыре поражения, на данный момент клуб занимает десятую позицию в Премьер-лиге, но у его ближайших преследователей еще игра в запасе.

Вчера сообщалось, что Манчестер Юнайтед уже имеет планы на трансферы в 2024 году.