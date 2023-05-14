Тен Хаг побил рекорд Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг установил клубный рекорд по числу побед в первом сезоне, сообщает пресс-служба манкунианцев.

В 36-м туре чемпионата Англии “дьяволы” обыграли “Вулверхэмптон” (2:0) и эта победа стала для голландского специалиста 38-й в сезоне. По этому показателю он обошел бывшего наставника “МЮ” Жозе Моуринью (37).

“Манчестер Юнайтед”, набрав в 35 турах 66 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Также клуб вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с “Манчестер Сити”.

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