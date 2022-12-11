Тен Хаг ответил на оскорбления со стороны Роналду

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал слова экс-нападающего манкунианцев Криштиану Роналду, который ранее заявил о неуважении к нему.

“Летом Роналду сказал мне, что через неделю примет решение о своем будущем. Через неделю он сказал, что решил остаться в ”Манчестер Юнайтед". До того, как он дал интервью Моргану, я ни разу не слышал от Криштиану, что он хочет уйти. Безусловно, клуб не мог принять такое интервью. Роналду понимал, что за его слова будут последствия.

Я вел себя с ним честно и открыто. У меня не будет проблемы пообщаться с ним снова. Но думаю, мне не о чем с ним говорить. Если футболист не хочет быть частью команды, то он должен уйти. Роналду не хотел быть частью будущего “МЮ”, поэтому мы идем вперед без него. Он сам выбрал такой путь. Я же сделал все, чтобы встроить его в наш состав", - приводит слова тен Хага ESPN.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед” 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В ноябре он покинул клуб и сейчас является свободным агентом.