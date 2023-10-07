Тен Хаг объяснил важность камбэка в матче против Брентфорда для Манчестер Юнайтед
Новости футбола Сегодня, 15:17
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча против «Брентфорда» (2:1).
«Всегда можно сыграть лучше, но и голы дарить нельзя. У нас были хорошие отрезки, мы подолгу контролировали игру, но на таком уровне нельзя так легко отдавать сопернику голы. Надо быть более ответственными.
По ходу сезона нужно найти такую точку, от которой можно отталкиваться, и я думаю, что мы ее нашли. Эта игра во многом отражает наш старт сезона: ошибка – а затем камбэк, проявление характера. Этот момент должен стать поворотным. Мы знаем, что должны измениться, перезагрузиться», – сказал Эрик тен Хаг в эфире Sky Sports.
У «Манчестер Юнайтед» пять побед и шесть поражений в 11-ти матчах нынешнего сезона.
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